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WBSS 2, жеребьёвка: Алоян встретится с Тете, Трояноский — с Кириллом Белых
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WBSS 2, жеребьёвка: Алоян встретится с Тете, Трояноский — с Кириллом Белых 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: ТАСС
В Москве прошла жеребьёвка второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии, сообщает пресс-служба соревнований. Второй сезон пройдёт в трёх весовых категориях, однако на данный момент пары известны только в двух — легчайшем и втором лёгком весах.
В четвертьфиналах легчайшего веса встретятся чемпион мира по версии WBA Super Райан Барнетт и бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Нонито Донэйр. Вторую пару составили чемпион мира по версии WBA Regular Наоя Иноуэ и бывший чемпион мира WBA и IBO в легчайшем весе доминиканский боксёр Хуан Карлос Пайано. Россиянин Миша Алоян встретится с чемпионом мира по версии WBO Золани Тете, а чемпион мира по версии IBF Эммануэль Родригес проведёт бой с Джеймсом Молони.
Во втором лёгком весе Реджис Прогрейс проведёт бой с Терри Флэнаганом, Джош Тэйлор — с Райаном Мартином, Иван Баранчик проведёт бой с Энтони Йигитом, а россиянину Эдуарду Трояновксому предстоит соперничество с Кириллом Белых.
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