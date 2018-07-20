В Москве прошла жеребьёвка второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии, сообщает пресс-служба соревнований. Второй сезон пройдёт в трёх весовых категориях, однако на данный момент пары известны только в двух — легчайшем и втором лёгком весах.
В четвертьфиналах легчайшего веса встретятся чемпион мира по версии WBA Super Райан Барнетт и бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Нонито Донэйр. Вторую пару составили чемпион мира по версии WBA Regular Наоя Иноуэ и бывший чемпион мира WBA и IBO в легчайшем весе доминиканский боксёр Хуан Карлос Пайано. Россиянин Миша Алоян встретится с чемпионом мира по версии WBO Золани Тете, а чемпион мира по версии IBF Эммануэль Родригес проведёт бой с Джеймсом Молони.
Во втором лёгком весе Реджис Прогрейс проведёт бой с Терри Флэнаганом, Джош Тэйлор — с Райаном Мартином, Иван Баранчик проведёт бой с Энтони Йигитом, а россиянину Эдуарду Трояновксому предстоит соперничество с Кириллом Белых.