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Дешам: «Теперь я с Дюгарри даже не поздороваюсь»
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Дешам: «Теперь я с Дюгарри даже не поздороваюсь» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что Кристофа Дюгарри как человека для него больше не существует. Оба в прошлом выступали за сборную Франции, в составе которой становились чемпионами мира и Европы. До старта ЧМ-2018 Дюгарри раскритиковал Дешама за отсутствие в заявке национальной команды нападающего «Реала» Карима Бензема, заявив, что Дешам вызывает игроков в сборную исходя из своих личных интересов. Французы и без Бензема выиграли ЧМ-2018, и Дешам ответил своему давнему знакомому.
«Дюгарри зашел слишком далеко. Он посмел сказать, что я держал сборную Франции в заложниках, уму непостижимо.
Он может говорить все, что хочет, у него есть свое радиошоу. Мы пережили кое-что вместе, и могу со всей честностью прокомментировать мое отношение к нему: бывало и лучше.
Но ничего, скоро мне 50, мне теперь не нужно притворяться. Если вдруг повстречаю его, то даже не поздороваюсь с ним», — цитирует Дешама Mirror.
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