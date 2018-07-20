Дешам: «Теперь я с Дюгарри даже не поздороваюсь»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что Кристофа Дюгарри как человека для него больше не существует. Оба в прошлом выступали за сборную Франции, в составе которой становились чемпионами мира и Европы. До старта ЧМ-2018 Дюгарри раскритиковал Дешама за отсутствие в заявке национальной команды нападающего «Реала» Карима Бензема , заявив, что Дешам вызывает игроков в сборную исходя из своих личных интересов. Французы и без Бензема выиграли ЧМ-2018, и Дешам ответил своему давнему знакомому.

«Дюгарри зашел слишком далеко. Он посмел сказать, что я держал сборную Франции в заложниках, уму непостижимо.

Он может говорить все, что хочет, у него есть свое радиошоу. Мы пережили кое-что вместе, и могу со всей честностью прокомментировать мое отношение к нему: бывало и лучше.

Но ничего, скоро мне 50, мне теперь не нужно притворяться. Если вдруг повстречаю его, то даже не поздороваюсь с ним», — цитирует Дешама Mirror.