Румменигге: «Хамес останется в „Баварии“

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился информацией о трансферных планах клуба.

"Мы уже подписали двух игроков — полузащитников Леона Горецку и Саржа Гнабри. О других трансферах пока ничего не скажу, скоро всё увидите сами", — цитирует Румменигге Goal. «О ситуации с контрактом Хамеса всё предельно ясно — слухи о его возможном уходе распускают в Испании . В этом сезоне Хамес Родригес останется игроком „Баварии“.

На счету колумбийца 39 матчей, восемь голов и 14 голевых передач в сезоне 2017/18. Часть кампании Хамес пропустил из-за травм.