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Гвардиола доволен сорвавшимся трансфером Жоржиньо
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Гвардиола доволен сорвавшимся трансфером Жоржиньо 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал переход полузащитника «Наполи» Жоржиньо в «Челси», которого в течение длительного времени хотели приобрести манкунианцы.
"Я не разочарован в срыве трансфера Жоржиньо. Я советую всем игрокам выбирать тот клуб, за который они хотят выступать.
Думаю, что это стало бы ошибкой и для него, и для нас. Жоржиньо просто хотел играть под руководством Сарри в «Челси». Важно, что в Премьер-лиге появился классный футболист и я желаю ему всего наилучшего", — приводит слова Гвардиолы Football Italia.
Напомним, что 26-летний Жоржиньо перешел в «Челси» за 57 миллионов евро.
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