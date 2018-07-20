Гвардиола доволен сорвавшимся трансфером Жоржиньо

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал переход полузащитника «Наполи» Жоржиньо в «Челси», которого в течение длительного времени хотели приобрести манкунианцы.

"Я не разочарован в срыве трансфера Жоржиньо. Я советую всем игрокам выбирать тот клуб, за который они хотят выступать.

Думаю, что это стало бы ошибкой и для него, и для нас. Жоржиньо просто хотел играть под руководством Сарри в «Челси». Важно, что в Премьер-лиге появился классный футболист и я желаю ему всего наилучшего", — приводит слова Гвардиолы Football Italia.

Напомним, что 26-летний Жоржиньо перешел в «Челси» за 57 миллионов евро.