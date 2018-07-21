Российского бойца Салихова заподозрили в приёме допинга

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Муслима Салихова заподозрили в нарушении антидопинговых правил. О приёме какого препарата идёт речь, не говорится.

Уведомление о том, что проба Сализова, взятая во внесоревновательный период 7 июня, оказалась положительной на запрещенный препарат, получено от Американского антидопингового агентства, сообщается на сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Выступающий в полусреднем весе (до 77 килограммов) 34-летний Салихов является пятикратным чемпионом мира по ушу. В октябре 2017 года он подписал контракт с UFC (в рамках которого на его счету одна победа и одно поражение). В ММА на его счету 12 побед и два проигрыша.