Российский боец Адам Яндиев может выступить на турнире UFC в Москве

Как сообщает организация Top Team Promotion, российский боец смешанного стиля Адам Яндиев согласовал условия с UFC и может выступить на турнире организации в Москве, который пройдет 15 сентября в «Олимпийском».

«При помощи нашей промоутерской компании Адам Яндиев подписан в UFC, и будет драться 15 сентября в Москве!» — написано в инстаграме Top Team Promotion

Напомним, что Адам Яндиев за свою карьеру в ММА провел девять поединков, в которых одержал победы. В последний раз Яндиев выходил драться в октябре 2015 года. Тогда он победил Дмитрия Войтова сабмишном в первом раунде.