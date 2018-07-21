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Российский боец Адам Яндиев может выступить на турнире UFC в Москве
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Российский боец Адам Яндиев может выступить на турнире UFC в Москве 

Советский спорт 2 часа назад
Как сообщает организация Top Team Promotion, российский боец смешанного стиля Адам Яндиев согласовал условия с UFC и может выступить на турнире организации в Москве, который пройдет 15 сентября в «Олимпийском».
«При помощи нашей промоутерской компании Адам Яндиев подписан в UFC, и будет драться 15 сентября в Москве!» — написано в инстаграме Top Team Promotion
Напомним, что Адам Яндиев за свою карьеру в ММА провел девять поединков, в которых одержал победы. В последний раз Яндиев выходил драться в октябре 2015 года. Тогда он победил Дмитрия Войтова сабмишном в первом раунде.
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