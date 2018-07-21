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Бой Нурмагомедов — Макгрегор может пройти 6 октября или 30 декабря
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Бой Нурмагомедов — Макгрегор может пройти 6 октября или 30 декабря 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести бой против ирландца Конора Макгрегора 6 октября или 30 декабря в США. Об этом российский боец сообщил ТАСС.
"Сейчас есть две даты — 6 октября или 30 декабря, — сказал Нурмагомедов. — В ноябре я не дерусь, потому что Макгрегора лишили лицензии, и он не сможет драться на ноябрьском турнире в Нью-Йорке, но, надеюсь, что бой будет в октябре, потому что не хочу затягивать с защитой пояса. Я заявил UFC, чтобы мне дали любого соперника. Хотя, если они дадут другого бойца, не Конора, то я и в ноябре готов драться".
Турнир UFC 229 пройдет в октябре в Лас-Вегасе, там же запланировано проведение UFC 232 в декабре. Ирландский боец не может принимать участие в проводимых в Нью-Йорке турнирах, так как Атлетическая комиссия штата лишила его лицензии за нападение на автобус. 4 апреля Макгрегор в сопровождении нескольких человек напал на автобус с бойцами, в том числе Нурмагомедовым, которые должны были принять участие в турнире UFC 223 в Нью-Йорке. На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивал стекло в автобусе переносной тележкой на колесах.
Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).
Нурмагомедов завоевал пояс весной, победив американца Эла Яквинту. Всего в активе россиянина 26 побед и ни одного поражения в ММА.
ТАСС: последние новости
Бой между Емельяненко и американцем Сонненом состоится 13 октября в Нью-Йорке Боец Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с Макгрегором только в октагоне Российский боец ММА Молдавский одержал победу нокаутом на турнире Bellator 202
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