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Нурмагомедов назвал возможную дату боя с Макгрегором
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Нурмагомедов назвал возможную дату боя с Макгрегором 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда он будет защищать титул, передает ТАСС. Его соперником будет ирландец Конор Макгрегор.
"Сейчас есть две даты — 6 октября или 30 декабря. В ноябре я не дерусь, потому что Макгрегора лишили лицензии, и он не сможет драться на ноябрьском турнире в Нью-Йорке, но, надеюсь, что бой будет в октябре, так как я не хочу затягивать с защитой пояса. Я заявил UFC, чтобы мне дали любого соперника. Хотя, если они дадут другого бойца, то я и в ноябре готов драться", — заявил Нурмагомедов.
Турнир UFC 229 пройдет в октябре в Лас-Вегасе, там же запланировано проведение UFC 232 в декабре. Макгрегор не может участвовать в проводимых в Нью-Йорке турнирах, так как комиссия штата лишила его лицензии за нападение на автобус.
Ранее Нурмагомедов пригрозил уйти в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).
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