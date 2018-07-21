Взвешивание UFC Fight Night 134: Руа оказался тяжелее Смита 

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Чемпионат мира 2018. Звёзды спорта посетили финал Франция — Хорватия

WBSS 2, жеребьёвка: Алоян встретится с Тете, Трояноский — с Кириллом Белых

Промес подарил футболку девочке, которая рисовала для него плакат