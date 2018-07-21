Взвешивание UFC Fight Night 134: Руа оказался тяжелее Смита 

Завтра, 22 июля, в Гамбурге состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 134, главным событием которого станет встреча между экс-чемпионом организации Маурисиу Руа и Энтони Смитом. В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Руа оказался тяжелее оппонента, показав 93,4 кг. Вес Смита составил 92,9 кг.
UFC Fight Night 134. Взвешивание
Основной кард
Маурисио Руа (206 фунтов) — Энтони Смит (205 фунтов) Гловер Тейшейра (206) — Кори Андерсон (204) Витор Миранда (185) — Абу Азайтар (185) Штефан Струве (264) — Марчин Тыбура (246) Дэнни Робертс (169) — Дэвид Завада (171) Марк Дьякисе (155) — Насрат Хакпараст (156).