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СМИ: Макгрегор может избежать тюрьмы и депортации из США за нападение на автобус
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СМИ: Макгрегор может избежать тюрьмы и депортации из США за нападение на автобус 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Адвокаты ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора завершают переговоры с прокуратурой Нью-Йорка по поводу смягчения его наказания за хулиганское нападение в апреле на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Как сообщил в субботу портал TMZ, сделка с правосудием позволит Макгрегору избежать тюрьмы и депортации из Соединенных Штатов.
По данным портала, адвокаты ирландца находятся на финальном этапе переговоров со стороной обвинения. Прокуратура уже дала согласие смягчить обвинения в отношении бойца, переквалифицировав их в категорию «мелкое правонарушение». В обратном случае Макгрегору грозил тюремный срок и выдворение из США без права возвращения.
4 апреля Макгрегор в сопровождении нескольких человек напал на автобус с бойцами, которые должны были принять участие в турнире UFC 223 в Нью-Йорке. В автобусе находился претендент на титул в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивал стекло в автобусе переносной тележкой на колесах. Бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и не смогли принять участие в турнире.
В отношении ирландца были выдвинуты обвинения в хулиганстве, сопровождавшемся нападением, и нанесении ущерба собственности. Спортсмену в случае признания виновным грозит до семи лет тюрьмы. Обвинения по двум пунктам — в нападении и хулиганстве — выдвинуты также в отношении сопровождавшего Макгрегора ирландского бойца Сиана Коули.
Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).
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