UFC: Гловер Тейшейра проиграл Кори Андерсону

Гамбург, Германия. Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе бразилец Гловер Тейшейра (27-7) потерпел поражение от американца Кори Андерсона (11-4) во втором по значимости поединке турнира UFC Fight Night 134.

Андерсон заменил на коротком уведомлении Илира Латифи, с которым Гловер должен был драться изначально, однако это не помешало ему с первого раунда навязать известному ударнику удобную для себя манеру. Кори многократно переводил бразильца в партер, и хотя Тейшейре чаще всего удавалось подняться на ноги, в стойке Кори не пропускал ничего серьёзного и в конечном итоге довёл встречу до уверенной победы по очкам единогласным решением: трижды по 30-27.

Второй успех подряд для Андерсона, тогда как Тейшейра продолжает чередовать победы и поражения с 2016 года — с тех пор у него 2-2.

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