Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал боксёра Мурата Гассиева после его поражения от Александра Усика в финале Всемирной боксёрской суперсерии. «Мурат, выше голову, твои победы ещё впереди, ты молод и голоден, и самое главное, столько людей за тебя горой, береги себя. Усика хочу поздравить, он феноменальный боксёр, я давно не ждал так сильно боксёрского матча, как вчера. Этот бой войдёт в историю бокса и ещё долго его будут разбирать и обсуждать», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.