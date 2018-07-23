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UFC Fight Night 134: Смит нокаутировал Руа, Андерсон победил Тейшейру
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UFC Fight Night 134: Смит нокаутировал Руа, Андерсон победил Тейшейру 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
В Гамбурге завершился турнир UFC Fight Night 134. В главном поединке шоу Энтони Смит в первом раунде нокаутировал Маурисио Руа. В соглавном бою Кори Андерсон единогласным решением судей победил Гловер Тейшейру.
UFC Fight Night 134. Основной кард
Энтони Смит — Маурисио Руа — победа Смита нокаутом в первом раунде
Кори Андерсон — Гловер Тейшейра — победа Андерсона единогласным решением судей
Абу Азайтар — Витор Миранда — победа Азайтара единогласным решением судей
Марчин Тыбура — Штефан Струве — победа Тыбуры единогласным решением судей
Дэнни Робертс — Дэвид Завада — победа Робертса раздельным решением судей
Насрат Хакпараст — Марк Дьякисе — победа Хакпараста единогласным решением судей.
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