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Александр Густафссон не принял вызов Смита, он вообще выбыл из UFC 227
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Александр Густафссон не принял вызов Смита, он вообще выбыл из UFC 227 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Шведский экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Александр Густафссон (18-4) не сможет принять участие в турнире UFC 227, запланированном на 4 августа в Лос-Анджелесе (США). Накануне стало известно о травме бойца.
«Александр Густафссон выбыл из состава участников UFC 227 с незначительной травмой, — говорится в официальном заявлении от команды потерпевшего. — Он получил травму на прошлой неделе. Как только это произошло, мы плотно работали с докторами UFC, нашими врачами в Швеции, и экспертами из Института производительности UFC. Нам сообщили, что у Алекса незначительная травма, но она не позволит ему участвовать в UFC 227. Если бы Алекс был в состоянии драться, мы бы встретились с Халилом Раунтри, что обсуждалось с UFC, или с Даниэлем Кормье в тяжёлом весе».
«Алекс будет готов драться уже очень скоро. В ближайшее время он сам обо всём расскажет. Нам не важно, кто будет его соперником, потому что в любом случае его следующий бой после этого будет за титул UFC в полутяжёлом весе».
Добавим, что Густафссон должен был сразиться с Волканом Оздемиром, но тот выбыл из поединка, и до последнего времени Александр находился без соперника, хотя вчера, сразу после сокрушительной победы над Маурисио Руа в Гамбурге, ему бросил вызов Энтони Смит.
Действующим чемпионом в полутяжёлом весе (как и в тяжёлом) является Даниэль Кормье.
Источник: FightTime
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