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Bellator подтвердил, что бой между Федором Емельяненко и Сонненом пройдет 13 октября
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Bellator подтвердил, что бой между Федором Емельяненко и Сонненом пройдет 13 октября 

ТАСС 40 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 23 июля. Полуфинальный бой Гран-при Bellator в тяжелом весе между американским бойцом смешанного стиля (ММА) Чейлом Сонненом и россиянином Федором Емельяненко пройдет 13 октября в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В четвертьфинале Гран-при Bellator в апреле Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира на 48-й секунде первого раунда. Соннен решением судей одержал победу над Куинтоном Джексоном.
Емельяненко 41 год, за карьеру он провел 43 боя, победив в 37 из них (28 — досрочно), проиграв в пяти, еще один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Соннена 30 побед и 15 поражений.
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