Федор Емельяненко не намерен выступать в UFC

Спортсмен отметил, что его вряд ли удастся увидеть в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

"UFC последнее время больше на слуху в России. Но и Bellator ни чуть не меньше, поэтому посмотрим, время покажет. В России есть и свои промоушены, но многие люди ждут UFC. Как, впрочем, и Bellator. Я лично не фанат UFC, поэтому, скорее всего, туда не пойду", — сказал он в эфире шоу Ариэля Хельвани.

Первый турнир UFC в России пройдет 15 сентября в Москве.

Ранее Емельяненко рассказал об отношении к провокациям американца Чейла Соннена.