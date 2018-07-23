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Четырех ростовчан оштрафовали за незаконную торговлю билетами на матчи ЧМ
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Четырех ростовчан оштрафовали за незаконную торговлю билетами на матчи ЧМ 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
За нецензурную брань нарушителям запретили целый год ходить на спортивные мероприятия
Некоторым перекупщикам, продававшим в донской столице билеты на игры мундиаля, в прямом смысле слова пришлось за это заплатить. Их оштрафовали. Об этом сообщает Кировский районный суд Ростова-на-Дону. — Четыре лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей, — уточнили в пресс-службе суда. Всего по фактам незаконной продажи билетов в Ростове было возбуждено семь дел. По одному из них делопроизводство пришлось прекратить из-за отсутствия состава нарушения. Кроме того, шесть человек оштрафовали за мат во время матчей. Им пришлось выплачивать от трех до пяти тысяч рублей. Нарушители теперь в течение года не смогут посещать спортивные мероприятия. Ранее 161.ru писал о мексиканском болельщике, которого в Ростове лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
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