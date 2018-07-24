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Президент UFC отпраздновал день рождения сына на $1 млн
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Президент UFC отпраздновал день рождения сына на $1 млн 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт потратил солидную сумму на празднование дня рождения сына Эйдана, сообщает "Советский спорт".
По информации MMAFighting, 16-летие отпрыска обошлось Уайту более чем в $1 млн Президент UFC арендовал в Лас-Вегасе ночной клуб. В качестве приглашенных звезд в вечеринке выступали Migos, Everlast, DJ Carnage и A$AP Rocky. Также Эйдану вручили особый чемпионский пояс, стилизованный под тот, которым награждают чемпионов UFC. От отца Уайт-младший получил в подарок машину Land Rover Defender.
В этом году Эйдан Уайт успешно дебютировал в любительском боксе.
Ранее глава UFC пообещал провести турнир в России в ближайшее время.
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