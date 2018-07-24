Чемпион Fight Nights Global Крылов вернется в UFC

Чемпионы Fight Nights Global в тяжелом и полутяжелом весе Никита Крылов и Сергей Павлович продолжат карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщил президент российской организации Камил Гаджиев , чьи слова приводит Sport24.

"Мы отдавали себе отчет, что люди из ростера полутяжелого веса у нас находятся где попало. Одни завершают карьеру, другие — больные, третьи — еще что-то, четвертые — перешли в другой вес. Мы понимали, что Никита Крылов будет с нами сидеть и ничего не делать, либо выступать в каких-то неконкурентных поединках. Так что, в ближайшие два года он не будет у нас выступать, потому что подпишет контракт с UFC", — сказал Гаджиев.

По словам главы организации, его примеру последует и Сергей Павлович.

"Мы ждали результат боя Пешта — Емельяненко. Если бы чех выиграл, мы бы сделали ему титульный бой против Павловича. Но Пешта проиграл. Сейчас у нас в тяжелом весе не то, что было раньше. Год назад у нас там была баталия, а сейчас у нас определенный кризис", — посетовал президент.