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Чемпион Fight Nights Global Крылов вернется в UFC
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Чемпион Fight Nights Global Крылов вернется в UFC 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Чемпионы Fight Nights Global в тяжелом и полутяжелом весе Никита Крылов и Сергей Павлович продолжат карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщил президент российской организации Камил Гаджиев, чьи слова приводит Sport24.
"Мы отдавали себе отчет, что люди из ростера полутяжелого веса у нас находятся где попало. Одни завершают карьеру, другие — больные, третьи — еще что-то, четвертые — перешли в другой вес. Мы понимали, что Никита Крылов будет с нами сидеть и ничего не делать, либо выступать в каких-то неконкурентных поединках. Так что, в ближайшие два года он не будет у нас выступать, потому что подпишет контракт с UFC", — сказал Гаджиев.
По словам главы организации, его примеру последует и Сергей Павлович.
"Мы ждали результат боя Пешта — Емельяненко. Если бы чех выиграл, мы бы сделали ему титульный бой против Павловича. Но Пешта проиграл. Сейчас у нас в тяжелом весе не то, что было раньше. Год назад у нас там была баталия, а сейчас у нас определенный кризис", — посетовал президент.
Крылов уже выступал в UFC с 2013 по 2016 год, одержав за это время шесть побед и потерпев три поражения. В своем последнем поединке он нокаутировал Фабио Мальдонадо, завоевав титул Fight Nights Global в полутяжелом весе.
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