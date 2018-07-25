Нурмагомедов подался в парфюмеры

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов выпустит лимитированную серию духов под собственным брендом совместно с парфюмерным домом и французской фабрикой. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
"Хочу поделиться с вами новостью о том, что скоро в продажу поступят эксклюзивные духи "Хабиб Нурмагомедов". Этот парфюм я произвожу совместно с парфюмерным домом Golden Oud и французской фабрикой. Это будет лимитированный выпуск. О том, как будет выглядеть флакон, какой будет аромат и когда именно он поступит в продажу, вы узнаете в последующих публикациях", — написал Нурмагомедов.
Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего в карьере 29-летний россиянин одержал в ММА 26 побед (16 — досрочно), не потерпев ни одного поражения.