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Нурмагомедов выпустит серию духов
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Нурмагомедов выпустит лимитированную серию духов совместно с парфюмерным домом 

ТАСС 1 час назад
Фото: © AP Photo/Kathy Willens
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов выпустит лимитированную серию духов под собственным брендом совместно с парфюмерным домом и французской фабрикой. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
"Хочу поделиться с вами новостью о том, что скоро в продажу поступят эксклюзивные духи "Хабиб Нурмагомедов". Этот парфюм я произвожу совместно с парфюмерным домом Golden Oud и французской фабрикой. Это будет лимитированный выпуск. О том, как будет выглядеть флакон, какой будет аромат и когда именно он поступит в продажу, вы узнаете в последующих публикациях", — написал Нурмагомедов.
Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего в карьере 29-летний россиянин одержал в ММА 26 побед (16 — досрочно), не потерпев ни одного поражения.
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