Ромеро–Коста, Уайдман–Рокхолд, Соуза–Бранч на UFC 230 в Вегасе

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро (13-3) проведёт поединок против бразильца Пауло Косты (12-0) на турнире UFC 230, который состоится 3 ноября в Лас-Вегасе (США).

Этот бой, как и противостояние Роналдо Соузы (25-6) с Дэвидом Бранчем (22-4), уже подтверждён официально. По сведениям достоверных источников, тогда же и там же сразятся экс-чемпионы UFC Крис Уайдман (14-3) и Люк Рокхолд (16-4).

Что примечательно — все поединки пройдут в рамках средней категории.

Ромеро безуспешно пытался завоевать титул 9 июня, уступив по очкам Роберту Уиттакеру. Коста финишировал всех соперников в профессионалах не более чем за два раунда, а его последними жертвами стали Джони Хендрикс и Юрайя Холл.

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