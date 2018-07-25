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Ромеро–Коста, Уайдман–Рокхолд, Соуза–Бранч на UFC 230 в Вегасе
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Ромеро–Коста, Уайдман–Рокхолд, Соуза–Бранч на UFC 230 в Вегасе 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро (13-3) проведёт поединок против бразильца Пауло Косты (12-0) на турнире UFC 230, который состоится 3 ноября в Лас-Вегасе (США).
Этот бой, как и противостояние Роналдо Соузы (25-6) с Дэвидом Бранчем (22-4), уже подтверждён официально. По сведениям достоверных источников, тогда же и там же сразятся экс-чемпионы UFC Крис Уайдман (14-3) и Люк Рокхолд (16-4).
Что примечательно — все поединки пройдут в рамках средней категории.
Ромеро безуспешно пытался завоевать титул 9 июня, уступив по очкам Роберту Уиттакеру. Коста финишировал всех соперников в профессионалах не более чем за два раунда, а его последними жертвами стали Джони Хендрикс и Юрайя Холл.
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