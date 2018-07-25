Бой Тайрона Вудли и Дэррена Тилла анонсирован официально

Чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли (18-3-1) проведёт защиту против британца Дэррена Тилла (17-0-1) в рамках турнира UFC 228, который состоится 8 сентября в Далласе (США). Президент промоушена Дэйна Уайт объявил об этом для ESPN.com.

Ожидалось, что соперником Вудли станет обладатель «временного» титула Колби Ковингтон , однако, Колби не сможет выступить 8 сентября из-за проблем со здоровьем. Более того, он будет лишён своего полутитула, как только прозвучит гонг к началу боя Вудли-Тилл.

Для Тайрона это будет первое выступление с июля 2017 года, когда он победил по очкам Дэмиана Майю, отстояв звание во второй раз подряд.

Тилл выиграл четыре последних поединка, в том числе крайний у бывшего претендента Стивена Томпсона в мае этого года.

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