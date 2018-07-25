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Волков вызвал Деррика Льюиса на бой на турнире в Москве
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Волков вызвал Деррика Льюиса на бой на турнире в Москве 

Чемпионат.com 7 часов назад
Российский боец UFC Александр Волков подчеркнул, что для него есть только одна возможность выступить в турнире в Москве 15 сентября — провести бой с Дерриком Льюисом. Этот турнир станет первым в истории промоушена UFC в России. «Похоже, что единственная моя возможность выступить на турнире UFC в России — вызвать на бой Деррика Льюиса. Деррик, что скажешь по этому поводу?», — написал в своём «твиттере» Александр Волков.
Напомним, что до сих пор ни руководство промоушена UFC, ни организаторы турнира не назвали полный список участников предстоящих ближайшей осенью боёв в смешанных боевых искусствах.
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