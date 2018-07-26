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Макгрегор решил пойти на сделку со следствием
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Макгрегор пойдет на сделку по делу о нападении на автобус Нурмагомедова 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор согласился сотрудничать со следствием по делу о нападении на автобус своего российского визави Хабиба Нурмагомедова, сообщает "Советский спорт".
Как информирует USA Today, ирландец признал свою вину в содеянном и намерен пойти на сделку с прокурором, чтобы не попасть в тюрьму.
Отмечается, что слушание по делу пройдет 26 июля. Ожидается, что с Макгрегора будут сняты два обвинительных приговора. Также спортсмену придется выплатить реституцию автобусной компании и всем, кто пострадал от поступка бойца. Майкл Кьеза получил лицевые травмы, а Рэй Борг повредил глаз.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов создаст лимитированную серию парфюма.
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