Нурмагомедов бросил вызов Макгрегору

Чемпион UFC Нурмагомедов предложил Макгрегору провести бой в Нью-Йорке в ноябре

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вызвал ирландца Конора Макгрегора на поединок в ноябре в Нью-Йорке. Слова Нурмагомедова приводит портал MMAjunkie.

4 апреля Макгрегор в сопровождении нескольких человек напал на автобус с бойцами, которые должны были принять участие в турнире UFC 223 в Нью-Йорке, в автобусе находился Нурмагомедов. На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивал стекло в автобусе переносной тележкой на колесах. Бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и не смогли принять участие в турнире. В четверг в суде нью-йоркского района Бруклин прошло заседание по делу 30-летнего бойца, по итогам которого он избежал тюремного заключения; также инцидент не повлияет на его визу и у Макгрегора не будет судимости.

"Рад, что он не в тюрьме, иначе я не смог бы его наказать, — сказал Нурмагомедов. — Теперь надо привести его на "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке в ноябре и завершить наши дела".

Менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз в свою очередь отметил, что считает тюремное заключение более благоприятным исходом данного дела для Макгрегора, ведь теперь у него не будет шансов отказаться от поединка с Нурмагомедовым. "Тут нечего говорить, теперь это дело Хабиба. Честно говоря, Макгрегору было бы безопасней оказаться за решеткой", — сказал Абдель-Азиз, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

Бывший обладатель пояса UFC в легком весе американец Эдди Альварес считает, что освобождение Макгрегора благоприятно скажется на смешанных единоборствах. Кроме того, по мнению бывшего чемпиона UFC, ирландец имеет полное право возобновить карьеру титульным поединком. "Было бы очень плохо, если бы он попал в тюрьму на пике своей формы, я рад, что у него все сложилось таким образом, — сказал Альварес. — Что же касается титульного боя, то я не расстроюсь, если он получит его, это мир, в котором мы живем, вспомните Брока Леснара — он пришел и тут же получил титул, я доминировал в своем весе, но тех, кто поборется за титул, определяет UFC".

Слухи о возможном бое Нурмагомедова и Макгрегора после вынесения решения судом Бруклина подогрел и тренер ирландского бойца Оуэн Родди. "Думаю, это будет хороший бой, — сказал Родди, отвечая на вопрос о возможности проведения поединка между бойцами. — Скорее всего, сейчас начнутся переговоры, могу предположить, что поединок мы увидим до конца года. Я уже говорил, что наиболее вероятным соперником для Макгрегора сейчас является Хабиб, Конор готовился к этому".

Карьера Макгрегора

На данный момент Макгрегор, который не проводил боев в UFC с ноября 2016 года, занимает вторую позицию в рейтинге легковесов организации. Возглавляет рейтинг американец Тони Фергюсон, который из-за частых травм и срывов поединков попал в немилость у руководства UFC, поэтому вряд ли глава промоушна Дэйна Уайт отдаст Фергюсону титульный поединок, если Макгрегор будет готов к бою. До конца года в сетке UFC стоят четыре так называемых "номерных" турнира, на которых зачастую проходят самые выгодные с коммерческой точки зрения поединки, а также титульные бои, UFC 229 (Лас-Вегас, 6 октября), UFC 230 (Нью-Йорк, 3 ноября. Наиболее предпочтительный вариант для Нурмагомедова), UFC 231 (Торонто, 8 декабря. Вероятность того, что бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет именно там, близка к нулю) и традиционный новогодний турнир за номером 232 (Лас-Вегас, 29 декабря).

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).