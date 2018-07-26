Ещё
СМИ: Макгрегор признает свою вину за нападение на автобус Нурмагомедова
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Макгрегор признает свою вину за нападение на автобус Нурмагомедова 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Экс-чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор все-таки пойдет на сделку с прокурорами и признает свою вину в отношении его дела в штате Нью-Йорк, утверждает USA Today. Это избавит его от тюремного заключения, а также снимет два обвинения.
Напомним, весной ирландец напал на автобус, в котором находились бойцы промоушена, в том числе и россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Изначально за такое поведение Макгрегору грозили тюремный срок до семи лет, а также депортация из США без права последующего возвращения.
Очередное судебное заседание пройдет завтра. Если стороны договорятся, то Макгрегор сможет снова выступать.
Добавим, что 21 июля Нурмагомедов заявил, что до конца года он должен провести бой с Макгрегором. Потенциальными датами проведения поединка действующий чемпион UFC в легком весе назвал 6 октября и 30 декабря.
Спорт-Экспресс: последние новости
Bellator назвала дату боя Емельяненко - Соннен Макгрегор может избежать наказания за нападение на автобус Нурмагомедова Нурмагомедов выпустит духи под собственным брендом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел1
Чужая. Загитова не получит главный приз13
Газзаев: «Головин сделал правильный выбор»1
Стал известен новый «скромный» заработок Головина5
Стала известна зарплата новичка ЦСКА Эрнандеса
Видео
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение