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Емельяненко рассказал о предложении от ФБР
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Емельяненко рассказал о предложении от ФБР 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
У ФБР не было никаких претензий к российскому бойцу смешанных единоборств Федору Емельяненько. Сотрудники бюро предложили ему свою помощь в случае возникновения каких-либо проблем, рассказал РИА Новости спортсмен.
«Мы вернулись с тренировки в гостиницу, а там нас ждал офицер ФБР, он представился, дал свою визитку и сказал, чтобы мы обращались в случае форс-мажорных ситуаций напрямую к нему», — отметил боец. По его словам, переговоры с офицером остались вести представители спортивной организации Bellator.
В конце апреля сообщалось, что незадолго до боя с Френком Миром в американском Чикакого с Емельяненко провели беседу агенты ФБР. Издание The Telegraph отмечало, что компания президента США Дональда Трампа была одним из владельцев промоушена Affliction, который сотрудничал с российским бойцом.
В конце апреля Федор Емельяненко победил представителя США Фрэнка Мира в первом раунде четвертьфинала турнира за пояс Bellator в тяжелом весе в США. Россиянин завершил бой в техническим нокаутом на 48-й секунде.
Следующий бой спортсмен проведет с американцем Чейлом Сонненом в рамках Гран-при турнира Bellator 13 октября в Нью-Йорке.
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