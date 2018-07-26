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Фёдор Емельяненко рассказал, как воспринял новость об исключении из состава Совета по спорту при президенте России
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Фёдор Емельяненко рассказал, как воспринял новость об исключении из состава Совета по спорту при президенте России 

RT на русском 2 часа назад
«Никаких конфликтов не было. Кому важно, чтоб его лицо показывали в Совете — наверное, для них это важно. Для меня — слава богу, что меня там больше нет, потому что мне и без этого хватает загруженности и работы», — цитирует Емельяненко РИА Новости.
Он также рассказал, что Совет как организация предусматривает большую текучку кадров. Боец считает, что жить нужно по совести и приносить пользу для общества.
«Важно приносить пользу, а не то, что твоё лицо влезает в кадр одновременно с Владимиром Владимировичем», — заявил Емельяненко.
Ранее Фёдор Емельяненко объяснил, почему предпочитает выступать за границей.
RT на русском: последние новости
Фёдор Емельяненко рассказал о своём отношении к высказываниям американца Соннена СМИ: Макгрегор признает вину в нападении на автобус с Нурмагомедовым Нурмагомедов объявил о скором выпуске собственной марке парфюма
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