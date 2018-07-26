Ещё
Федор Емельяненко назвал причины выступления за границей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федор Емельяненко назвал причины выступления за границей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко (MMA) рассказал, почему предпочитает выступать за границей. Его слова передает "РИА Новости".
По словам россиянина, он хочет "быть победителем на чужой территории".
"Я все-таки предпочитаю выступать за границей, для меня важно быть победителем на чужой территории. Сложилось так, что моя карьера выстроилась в Японии, сейчас я продолжаю ее в Америке", — сказал спортсмен.
Свой ближайший поединок Емельяненко проведет против американца Чейла Соннена. Встреча пройдет 13 октября в рамках полуфинала Гран-при Bellator.
Ранее Емельяненко рассказал подробности беседы с агентом ФБР.
Газета.Ru: последние новости
Федор Емельяненко высказался об игре сборной России на ЧМ-2018 Американский боец отказался приезжать в Россию из-за расизма Макгрегор пойдет на сделку по делу о нападении на автобус Нурмагомедова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Черчесова24
FIFA начала расследование против России140
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя2
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел8
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение