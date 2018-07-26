Федор Емельяненко назвал причины выступления за границей

По словам россиянина, он хочет "быть победителем на чужой территории".

"Я все-таки предпочитаю выступать за границей, для меня важно быть победителем на чужой территории. Сложилось так, что моя карьера выстроилась в Японии, сейчас я продолжаю ее в Америке", — сказал спортсмен.

Свой ближайший поединок Емельяненко проведет против американца Чейла Соннена. Встреча пройдет 13 октября в рамках полуфинала Гран-при Bellator.