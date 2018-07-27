Забойный реванш. 5 поединков, ради которых нужно смотреть турнир UFC в Калгари

В ночь на 29 июля в Калгари (Канада) пройдет турнир UFC On Fox 30. В главном поединке бойцовского шоу сразятся легковесы Дастин Порье и Эдди Альварес . Также в андеркарде выступят российские бойцы Ислам Махачев и Гаджимурад Антигулов. «Советский спорт» рассказывает, что ждать от турнира в Канаде.

Пройти молдавского Халка

Российский полутяжеловес Гаджимурад Антигулов (20 побед — 4 поражения) проведет свой третий пооединок в лиге UFC. Первые два поединка закончились для него успешно. Он уверенно победил сабмишенами Маркуса Родриго де Лиму и Йоахима Кристенсена . Сейчас российский боец находится на 15-м месте в рейтинге полутяжеловесов UFC. И проигрывать Иону Куцелабе (13-3) совершенно нельзя — молдавский Халк находится в рейтинге ниже.

Гаджимурад Антигулов

Куцелаба провел в UFC четыре поединка, в которых потерпел два поражения. Однако, последний поединок он провел очень здорово, уже на 22-й секунде первого раунда нокаутировав Энрике да Силву.

Куцелаба в образе Халка

Прогноз «Советского спорта»: победа Антигулова сабмишеном.

Махачев на пути в топ-15 Недавно чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что следующим обладателем титула после него вполне может стать его близкий друг Ислам Махачев (15-1). Вполне может быть, но если этой и произойдет, то точно не скоро. Сейчас Ислам не попадает даже в топ-15 сильнейших легковесов промоушена даже несмотря на то, что имеет серию из трех побед кряду. Всего в UFC Махачев провел пять поединков и в одном из них потерпел поражение. Это случилось на турнире UFC 192 в бою против Адриано Мартинса.

Ислам Махачев

На турнире в Калгари соперником российского бойца станет канадец Каян Джонсон, который тоже имеет хорошую серию из четырех побед кряду. Но, несмотря на то, что Джонсон будет драться на родной земле, фаворитом у букмекеров он не считается. Хотя, в своем предпоследнем поединке он нокаутировал в третьем раунде того самого Мартинса, с которым у Махачева были проблемы.

Всего за свою карьеру Джонсон провел 35 поединков, в которых одержал 23 победы при 11 поражениях и одной ничьей.

В целом, очень хороший соперник для Ислама. Если Махачев его одолеет, то с большой долей вероятности поднимется в топ-15 легкого дивизиона.

Прогноз «Советского спорта»: победа Махачева единогласным решением судей.

Некогда лучшая девушка в ММА вне зависимости от весовых категорий, представительница Польши Джоанна Еджейчик (14-2) сейчас находится на стадии перезагрузки. В ноябре 2017 года она сенсационно проиграла техническим нокаутом в первом раунде Роуз Намаюнас . Тогда все посчитали, что эта неудача — лишь случайность, которую можно исправить.

В апреле нынешнего года Джоанна вышла в «клетку», чтобы исправить как казалось случайную ошибку, но вновь получила жирную оплеху от Роуз, которая по всем статьям на протяжении пяти раундов доминировала над Еджейчик.

Еджейчик дважды оказалась слабее Намаюнас

Сейчас Джоанне жизненно необходимо одержать победу после двух поражений кряду. Соперницей на турнире в Калгари станет Тесия Торрес (10-2) из США, которая в своем последнем бою уступила единогласным решением судей Джессике Андраде

Бой против Торрес должен показать, как изменилась Еджейчик после неудач. Джоанне нужно перезагрузить свою карьеру.

Прогноз «Советского спорта»: победа Еджейчик единогласным решением судей.

Проиграет ли вновь Алдо?

Многие эксперты и фанаты ММА до 2015 года считали бразильца Жозе Алдо сильнейшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Он крушил всех своих соперников, пока не столкнулся в октагоне с Конором Макгрегором , который еще до боя морально уничтожил бразильца. В «клетке» тогда все закончилось очень быстро, Алдо был нокаутирован за 13 секунд одним лишь ударом.

После этого поединка что-то в карьере Жозе пошло не так. За три следующих боя он одержал всего одну победу (над Фрэнки Эдгаром) и дважды проиграл Максу Холлоуэю.

На данный момент Алдо (26-4) всего 31 год, а это значит, что карьеру завершать рановато. Он занимает второе место в рейтинге полулегковесов UFC, а его следующий соперник Джереми Стивенс (28-14) — четвертое.

Жозе Алдо надеется вновь стать чемпионом

Победитель этой пары, скорее всего, сразится в скором будущем либо против первого номера рейтинга Брайаном Ортегой , либо против чемпиона Макса Холлоуэя.

Прогноз «Советского спорта»: победа Алдо единогласным решением судей.

Альварес — Порье: битва за титульный бой В мае прошлого года Дастин Порье (23-5) и Эдди Альварес (29-5) уже встречались в октагоне, но определить, кто из них сильнее не смогли. Схватка официально носит статус «несостоявшаяся». Тогда Альварес нанес запрещенный удар коленом в голову, вынудив рефери остановить поединок.

Фанаты ММА больше года ждали реванш, и вот, он наконец-то, состоится. Можно с увереноостью говорить о том, что победитель схватки станет официальным претендентом на бой с чемпионом UFC в легком весе. Сейчас пояс у Хабиба Нурмагомедова, у которого осенью планируется поединок против Конора Макгрегора. Фаворитом считается Порье, который в последнее время одержал победы над Энтони Петтисом (сабмишен в третьем раунде) и Джастином Гэтжи (технический нокауто в четвертом раунде).

Прогноз «Советского спорта»: победа Порье нокаутом.