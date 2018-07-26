Ещё
Макгрегору вынесли пригвор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макгрегор приговорен к общественным работам и спецкурсам 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: EPA
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор приговорен к пяти дням общественных работ в результате слушания по делу о нападении на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов вместе со своей командой.
Ирландский спортсмен решил не противиться обвинению и признал свою вину, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на The Independent. Кроме того, он будет обязан посетить курсы по управлению своим гневом. Ирландец легко отделался: ранее ему грозил тюремный срок до семи лет с последующим выдворением из США без права на возвращение.
Напомним, что седьмого апреля Макгрегор напал на автобус с командой Нурмагомедова незадолго до проведения боя россиянина с Максом Холлоуэем. Тогда он при помощи фрагмента заграждения разбил стекло у автотранспорта, после чего скрылся. Полиция задержала его, но позже выпустила под залог в 50 тысяч долларов.
Вести.Ru: последние новости
Макгрегор приговорен к общественным работам и спецкурсам Федор Емельяненко проведет бой с Сонненом 13 октября в Нью-Йорке Хабиб Нурмагомедов: не буду затягивать с защитой титула
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил200
FIFA начала расследование против России151
Стала известна зарплата Черчесова89
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел9
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение