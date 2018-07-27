Менеджер Нурмагомедова: Макгрегору было бы безопасней за решеткой 

Менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал окончание судебного процесса над ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
"Тут нечего сказать. Теперь это дело Хабиба. Честно говоря, Макгрегору было бы безопасней оказаться за решеткой", — цитирует Абдель-Азиза журналист ESPN Ариэль Хельвани.
Макгрегор приговорен к пяти дням общественных работ и должен возместить ущерб автобусной компании и пострадавшим от его поступка.
Ранее Нурмагомедов прокомментировал завершение судебного процесса над Макгрегором.