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Нурмагомедов: хочу, чтобы Макгрегор заплатил за всё
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Нурмагомедов: хочу, чтобы Макгрегор заплатил за всё 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, каким видит свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
«Мой план в том, чтобы заставить его драться. Заставить Макгрегора сражаться, устать и в итоге сдаться. Я не буду заканчивать бой рано. Хочу, чтобы он заплатил за всё, что случилось», — цитирует Нурмагомедова MMAFighting.
По словам россиянина, он до сих не верит, что проведёт бой с Макгрегором. Он отметил, что поверит в это только тогда, когда оба спортсмена зайдут в октагон.
Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал исход судебного процесса над Конором Макгрегором.
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