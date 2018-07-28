Нурмагомедов: хочу, чтобы Макгрегор заплатил за всё

«Мой план в том, чтобы заставить его драться. Заставить Макгрегора сражаться, устать и в итоге сдаться. Я не буду заканчивать бой рано. Хочу, чтобы он заплатил за всё, что случилось», — цитирует Нурмагомедова MMAFighting.

По словам россиянина, он до сих не верит, что проведёт бой с Макгрегором. Он отметил, что поверит в это только тогда, когда оба спортсмена зайдут в октагон.

Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал исход судебного процесса над Конором Макгрегором.