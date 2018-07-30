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Нурмагомедов захотел испортить лицо Макгрегору
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Нурмагомедов: хочу испортить лицо Макгрегору 

RT на русском 38 минут назад
Фото: © Jason Silva globallookpress.com
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих планах на возможный бой с ирландцем Конором Макгрегором.
«Я хочу испортить лицо Макгрегору и научить его скромности, а вместе с разбитым лицом ещё и планирую сломать его морально. Это то, что я хочу», — приводит слова Нурмагомедова MMA Fightning.
Он также добавил, что потенциальный поединок с ирландцем давно уже вышел за пределы октагона.
«Всё дело в том, что для меня это уже личный вопрос, а не просто спортивный поединок», — заключил Нурмагомедов.
Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, каким видит свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
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