Нурмагомедов прокомментировал исход судебного процесса над Макгрегором 

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о завершении судебного процесса над ирландцем Конором Макгрегором, которому удалось избежать тюремного заключения.
«Рад, что его не посадили за решётку. Ведь в таком случае у меня не было бы возможности наказать его», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.
Россиянин отметил, что Макгрегору нужно привести свою ирландскую команду на арену «Мэдисон Сквер Гарден», на которой 3 ноября пройдёт масштабный турнир UFC.
Ранее сообщалось, что Макгрегор на суде признал себя виновным в нападении на автобус с Нурмагомедовым.