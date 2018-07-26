Нурмагомедов прокомментировал исход судебного процесса над Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о завершении судебного процесса над ирландцем Конором Макгрегором , которому удалось избежать тюремного заключения.

«Рад, что его не посадили за решётку. Ведь в таком случае у меня не было бы возможности наказать его», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.

Россиянин отметил, что Макгрегору нужно привести свою ирландскую команду на арену «Мэдисон Сквер Гарден», на которой 3 ноября пройдёт масштабный турнир UFC.

Ранее сообщалось, что Макгрегор на суде признал себя виновным в нападении на автобус с Нурмагомедовым.