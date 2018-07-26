Ещё
Нурмагомедов прокомментировал исход судебного процесса над Макгрегором
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов прокомментировал исход судебного процесса над Макгрегором 

RT на русском 6 часов назад
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о завершении судебного процесса над ирландцем Конором Макгрегором, которому удалось избежать тюремного заключения.
«Рад, что его не посадили за решётку. Ведь в таком случае у меня не было бы возможности наказать его», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.
Россиянин отметил, что Макгрегору нужно привести свою ирландскую команду на арену «Мэдисон Сквер Гарден», на которой 3 ноября пройдёт масштабный турнир UFC.
Ранее сообщалось, что Макгрегор на суде признал себя виновным в нападении на автобус с Нурмагомедовым.
RT на русском: последние новости
Фёдор Емельяненко прокомментировал выступление сборной России по футболу на ЧМ-2018 Бой Нурмагомедова с Макгрегором может состояться 6 октября или 30 декабря Бой Олейника и Ханта станет главным на турнире UFC в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил215
FIFA начала расследование против России156
Роналду спасся от тюрьмы5
Черчесов отреагировал на трансфер Головина
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение