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Хабиб Нурмагомедов: «Бой со мной станет тюрьмой для Макгрегора»
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Хабиб Нурмагомедов: «Бой со мной станет тюрьмой для Макгрегора» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Московский Монитор
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в возможном бою против Конора Макгрегора он не оставит сопернику никаких шансов. По словам россиянина, ирландец не имеет ни выновсливости, ни борьбы.
Пока имя следующего соперника россиянина остается неизвестным. Ранее он заявил о готовности выйти в октагон в ноябре, даже если его соперником будет не ирландец Макгрегор. Спортсмен отметил, что поединок против экс-чемпиона UFC может состояться либо 6 октября, либо 30 декабря.
— Мой план — заставить его выдохнуться и сдаться. Хочу, чтобы он поплатился за все, что произошло, — цитирует Нурмагомедова mmajunkie.com. — Не могу поверить, что наш бой все же состоится. Нужно подписать контракт и узнать, где мы будем драться.
У него нет ни выносливости, ни борьбы — ничего. У него очень хороший удар слева. Я срежу этот угол и постараюсь повалить его хоть сто раз. Он думает, что если я буду драться как с Яквинтой, он сможет победить меня. Но посмотрите на 10 моих боев в UFC — все они разные.
Если 25 минут в клетке можно назвать тюрьмой, то для него наш бой будет тюрьмой.
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