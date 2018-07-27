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Нурмагомедов — про бой с Макгрегором: «Пришлите мне место»
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Нурмагомедов — про бой с Макгрегором: «Пришлите мне место» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Московский Монитор
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Инстаграме опубликовал свою фотографию с хэштегом #SendmeLocation, что в переводе означает «пришлите мне место». Пока имя следующего соперника россиянина остается неизвестным. Ранее он заявил о готовности выйти в октагон в ноябре, даже если его соперником будет не ирландец Конор Макгрегор. Спортсмен отметил, что поединок против экс-чемпиона UFC может состояться либо 6 октября, либо 30 декабря.
#SendmeLocation
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 26 Июл 2018 в 10:05 PDT
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