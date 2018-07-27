Кто будет играть в ЦСКА в сезоне-2018/19

Вы не узнаете эту команду!

Такого исторического межсезонья в ЦСКА не было лет 15. Достаточно того факта, что теперь армейский клуб — самый молодой в РПЛ по среднему возрасту заявки. 23,9 года — команда невероятно обновилась перед сезоном, и продолжает этот процесс. Ниже — примерный вид стартового состава ЦСКА в чемпионате-2018/19.

Реформы-реформами, но совесть иметь надо. Поэтому вратарь у армейцев остается прежний. Учитывая все изменения в линии обороны, Акинфееву придется сложнее многих. Надо понять, чего ждать от новых защитников, обрести понимание друг друга. Но на чемпионате мира Игорь был в великолепной форме, нужно лишь сохранить ее. Акинфеев в оптимальных кондициях — лучшее, что может случиться с обороной ЦСКА, особенно в начале сезона.

Марио — второй после Головина игрок ЦСКА, который потенциально может уехать в Европу еще этим летом. Но пока нет даже более-менее устойчивых слухов об интересе к русскому бразильцу, поэтому он будет помогать ЦСКА. Теоретическая продажа Марио станет для армейцев даже большей потерей, чем отъезд Головина. Отсутствие Александра можно хотя бы попробовать компенсировать коллективными стараниями. Фернандес — уникальный по амплуа и качествам игрок. Ни в ЦСКА, ни в РПЛ нет правого защитника аналогичного уровня.

Если отталкиваться от товарищеской игры с «Енисеем», сейчас Гончаренко больше настроен играть по схеме с 4 защитниками. Учитывая травму Виктора Васина , многое сейчас будет зависеть от Никиты Чернова. Прошлый год 22-летний защитник провел по аренде в «Урале», радуясь возросшему количеству игровой практики. В ЦСКА другие требования, и Чернову придется быстро к ним адаптироваться. Пока что он — единственный русский центральный защитник команды из тех, кто может играть. До выздоровления Васина, Никите придется быть в обороне главным.

Центральный защитник — Хердюр Магнуссон

«Решение о переходе в ЦСКА было одним из самых быстрых в моей жизни», — комментировал переезд в Москву исландский игрок. Можно понять, учитывая, что раньше он выступал за «Чезену» и «Бристоль Сити». Магнуссон многое делает для того, чтобы быстрее адаптироваться в новой команде: дублирует твиты на русском языке, называет Москву фантастической и исполняет с болельщиками «viking clap». На исландца сейчас рассчитывают как на игрока основы, но на всякий случай ЦСКА арендовал еще и бразильца Бекао.

Этим летом Щенников теоретически мог покинуть ЦСКА — его контракт закончился, был интерес от других российских клубов. Но защитник остался, подписал новое соглашение на пять лет. Как говорят, даже согласился на снижение оклада. При Гончаренко Щенников раскрылся по-новому — в качестве атакующего защитника. А на сборах в контрольных играх Георгию пришлось выступить и на позиции одного из трех центральных защитников.

Опорный полузащитник — Кристиян Бистрович

Здоровенный хорватский опорник пришел в ЦСКА в прошлое трансферное окно, когда пошли разговоры об уходе Натхо и Вернблума. Первое время Бистровича не выпускали даже на замену, но ближе к концу сезона он освоился и выходил в старте даже на лондонский «Арсенал». После всех изменений межсезонья у Бистровича есть реальная возможность стать одним из новых лидеров ЦСКА.

Главная проблема Дзагоева по-прежнему — здоровье. Когда оно не подводит, Алан — топ. Лидер команды, способный сыграть хоть опорника, хоть атакующего полузащитника. Футболист, который может отдать и первый, и последний пас. А может завершить атаку сам. Самый опытный полузащитник в обновленном составе ЦСКА.

Чуть ли не главный талант российского футбола, прогресс которого серьезно замедлился из-за контрактных споров. В «Рубине» Ахметов не играл в основе, потому что у него постоянно возникало недопонимание с руководством. При этом на уровне молодежных команд РПЛ соперников у полузащитника не было — он накручивал любую защиту. Разорвав отношения с «Рубином», игрок ездил на просмотр в «Зенит» . После этого о нем исчезла вся информация, и подписания контракта с ЦСКА удивило всех. По своему потенциалу Ахметов — звезда. Осталось заняться, наконец, реализацией

На самом деле, довольно условная в данной ситуации позиция, потому что у Гончаренко сыграть на фланге атаки сейчас может примерно любой из молодых полузащитников. Когда вернется Константин Кучаев , понятно, его шансы на основу будут выше других. Но до того времени можно представить в составе как Ефремова, так и Гордюшенко с Хосоновым. В данной ситуации за Дмитрия говорит только чуть больший опыт игры в РПЛ и тот факт, что к 23 годам ему надо или проявлять себя в ЦСКА, или думать об окончательном переходе в другой клуб.

Хочется верить в то, что прошлый сезон многому научил Чалова. В первую очередь — правильно справляться со стрессом и проблемами. Весна получилась практически идеальной, едва не закончившись попаданием в заявку сборной на чемпионат мира. Сейчас Чалов — главный форвард команды после ухода Витиньо.

Нет, не инсайд. Но давайте так. Уже три дня по Москве ходит нападающий, которого связывают с ЦСКА. Фотографируется с болельщиками в ТЦ, пишет в инстаграм пост «Скоро хорошие новости». Вряд ли Абель приехал в Россию посмотреть на наследие ЧМ-2018. И если он обещает хорошие новости, в ближайшее время у ЦСКА будет новый форвард.