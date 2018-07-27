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Макгрегора наказали за нападение на автобус
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Макгрегора наказали за нападение на автобус с бойцами UFC 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Charles Eckert / Newsday / AP
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор признал свою вину в нападении на автобус с бойцами накануне турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и был приговорен к пяти дням общественных работ. Об этом сообщает MMA Junkie.
Помимо общественных работ 30-летнему Макгрегору предстоит посетить от одного до трех занятий по управлению гневом. Также суд обязал ирландца возместить ущерб пострадавшим при нападении бойцам UFC. Однако, позже выяснилось, что Макгрегор уже осуществил выплаты.
Благодаря признанию, ирландский боец избежал тюремного срока и депортации. Макгрегор сможет продолжить выступать в MMA. Тем не менее, суд запретил ирландцу приближаться к бойцам, пострадавшим при нападении. В их числе Майкл Кьеза и Рей Борг.
Инцидент с нападением на автобус произошел 5 апреля перед турниром UFC 223, что обернулось отменой поединков пострадавших бойцов. Позже ирландец сдался полиции.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. В его активе 21 победа и три поражения.
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