Махачев разобрал Джонсона, Антигулов сокрушён Куцелабой на UFC в Калгари

Калгари, Канада. В предварительном карде турнира UFC on Fox 30 с разным успехом выступили два российских бойца — легковес Ислам Махачев (16-1) и представитель полутяжёлой категории Гаджимурад Антигулов (20-5).

Махачев с показательной уверенностью расправился с американцем Кэйдженом Джонсоном (23-12-1). После нескольких минут разведки, Ислам провёл тэйкдаун и перешёл в маунт, откуда, как по учебнику, выполнил рычаг локтя и заставил соперника постучать в знак сдачи. SBM 1 и четвёртая победа подряд для Махачева.

Диаметрально противоположным образом сложился поединок для Антигулова, которому пришлось соперничать с молдаванином Ионом Куцелабой (14-3). Поначалу казалось, что Гаджимурад, выигравший два предыдущих боя в UFC, продолжит победную серию — на первых минутах схватки ему удались два перевода в партер.

Куцелаба, однако, в обоих случаях сумел вернуться на ноги, а также не только уйти от дальнейших переводов, но и сокрушить россиянина в стойке. Ион потряс его ударами коленями в туловище, после чего принялся разбивать атаками в голову, налегая в основном на локти. Положение Антигулова стало вконец безнадёжным, и рефери остановил бой. ТКО 1.

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.