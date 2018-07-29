В спортивном зале Мейвезера появилось особое упражнение «нокаутировать Макгрегора»

В особой программе непобежденного американского боксера Флойда Мейвезера-младшего появилось особое упражнение «нокаутировать Макгрегора ».

Так, в бойцовском зале Мейвезера-младшего в Лос-Анджелесе появилось расписание упражнений, согласно которому сперва бойцы отрабатывают технику ударов, затем «валят на ринг» ирландского бойца Конора Макгрегора, а потом отрабатывают связки ударов и в конце работают с партнером.

Отметим, что в описании «нокаутировать Макгрегора» указано, как именно это следует делать.

Напомним, в августе прошлого года состоялся поединок по правилам бокса между Макгрегором и Мейвезером-младшим. Ирландец проиграл техническим нокаутом.