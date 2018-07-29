Нурмагомедов о победе Махачева: восхождение началось 

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника Ислама Махачева с победой на турнире UFC on FOX 30. «Ещё одна победа Ислама Махачева в доминирующем стиле. Восхождение началось, будьте осторожны, парни. Поздравляю, брат, от души, это была славная охота, по старой схеме», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов. Махачев не оставил шансов Каяну Джонсону, победив того приёмом «рычаг локтя». Для Ислама Махачева эта победа стала четвёртой в UFC подряд. В главном поединке турнира Дастин Порье одержал досрочную победу над Эдди Альваресом.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.