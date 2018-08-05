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Диллашоу сохранил титул чемпиона UFC в легчайшем весе
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Диллашоу сохранил титул чемпиона UFC в легчайшем весе 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу в титульном бою на турнире UFC 227 нокаутировал Коди Гарбрандта и защитил чемпионское звание, сообщает "Советский спорт".
Поединок завершился в первом раунде. На пятой минуте 32-летний Диллашоу отправил в нокаут 27-летнего Диллашоу.
Эта победа стала для Диллашоу 16-й при трех поражениях. В активе Гарбрандта 11 выигранных боев и два поражения.
Ранее сообщалось, что Деметриус Джонсон не смог защитить титул чемпиона UFC.
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