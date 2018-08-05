Диллашоу сохранил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу в титульном бою на турнире UFC 227 нокаутировал Коди Гарбрандта и защитил чемпионское звание, сообщает "Советский спорт"

Поединок завершился в первом раунде. На пятой минуте 32-летний Диллашоу отправил в нокаут 27-летнего Диллашоу.

Эта победа стала для Диллашоу 16-й при трех поражениях. В активе Гарбрандта 11 выигранных боев и два поражения.

Ранее сообщалось, что Деметриус Джонсон не смог защитить титул чемпиона UFC.