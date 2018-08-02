Диллэшоу против Гарбрандта, часть вторая: промо-ролик от UFC

4 августа чемпион UFC в легчайшем весе Ти-Джей Диллэшоу (15-3) и бывший обладатель этого титула Коди Гарбрандт (11-1) проведут реванш — этот бой станет главным событием турнира UFC 227 в Лос-Анджелесе (США). Напомним, что первая встреча бойцов в октагоне состоялась в ноябре прошлого года и завершилась победой Ти-Джея техническим нокаутом во втором раунде.

Предлагаем вашему вниманию официальный промо-ролик к предстоящему бою.

ПРОГНОЗ и СТАВКА на этот поединок

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