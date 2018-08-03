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UFC 227: Диллашоу оказался немного тяжелее Гарбрандта
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UFC 227: Диллашоу оказался немного тяжелее Гарбрандта 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
4 августа на арене «Стэйплс-Центр» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 227. Главным его событием станет титульный поединок между чемпионом в легчайшем весе Ти Джеем Диллашоу и Коди Гарбрандтом. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.
По её итогам чемпион оказался немного тяжелее претендента, показав на весах 61,2 кг, в то время как вес Гарбрандта составил 61,1 кг. В соглавном событии вечера сойдутся чемпион в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон и Генри Сехудо. Вес Джонсона составил 56,6 кг, а Сехудо потянул на 56,4 кг.
UFC 227. Взвешивание
Основной кард
Ти Джей Диллашоу (135 фунтов) — Коди Гарбрандт (134,75 фунта) Деметриус Джонсон (125) — Генри Сехудо (124,5) Тьяго Сантос (185,5) — Кевин Холланд (184,75) Поляна Вьяна (115) — Джей Джей Олдрич (115,75) Каб Суонсон — Ренато Мойкано (146).
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