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Емельяненко рассказал о последнем бое
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Емельяненко назвал свой последний бой 

News.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал о бое, который будет для него последнем. По его словам, таковым может стать каждый следующий выход на ринг.
«Каждый бой может быть последним в карьере, — цитирует Емельяненко ТАСС. — Как бог даст, но я рассчитываю на удачное выступление в Гран-при Bellator. Если пройду Соннена, дальше будет финал. Тогда и обсужу это со своей семьей».
Ближайший свой бой 41-летний Емельяненко проведет против американца Чейла Соннена. Полуфинал Гран-при Bellator в Нью-Йорке намечен на 13 октября.
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