Емельяненко рассказал о последнем бое

Емельяненко назвал свой последний бой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал о бое, который будет для него последнем. По его словам, таковым может стать каждый следующий выход на ринг.

«Каждый бой может быть последним в карьере, — цитирует Емельяненко ТАСС. — Как бог даст, но я рассчитываю на удачное выступление в Гран-при Bellator. Если пройду Соннена, дальше будет финал. Тогда и обсужу это со своей семьей».

Ближайший свой бой 41-летний Емельяненко проведет против американца Чейла Соннена. Полуфинал Гран-при Bellator в Нью-Йорке намечен на 13 октября.