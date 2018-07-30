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Федор Емельяненко заявил, что получает предложения провести бой в российских организациях
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Федор Емельяненко заявил, что получает предложения провести бой в российских организациях 

ТАСС 25 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Боец смешанного стиля Федор Емельяненко получает предложения о проведении боя в российских организациях, но не рассматривает их из-за занятости в Bellator. Об этом он рассказал ТАСС.
"Были предложения, но я не имею возможности их обсуждать, пока у меня контракт с Bellator, — сказал Емельяненко. — Контракт не то, чтобы эксклюзивный, просто у меня все время занимает подготовка к боям в Bellator. К тому же сейчас я выступаю в Гран-при и не вижу смысла что— либо еще рассматривать. Не вижу смысла выступать чаще".
Ближайший бой Емельяненко проведет против американца Чейла Соннена в рамках полуфинала Гран-при Bellator. Поединок пройдет 13 октября в Нью-Йорке.
ТАСС: последние новости
Bellator подтвердил, что бой между Федором Емельяненко и Сонненом пройдет 13 октября Чемпион UFC Нурмагомедов до сих пор не верит, что бой с Макгрегором состоится Нурмагомедов выпустит лимитированную серию духов совместно с парфюмерным домом
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