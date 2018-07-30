Федор Емельяненко заявил, что получает предложения провести бой в российских организациях

"Были предложения, но я не имею возможности их обсуждать, пока у меня контракт с Bellator, — сказал Емельяненко. — Контракт не то, чтобы эксклюзивный, просто у меня все время занимает подготовка к боям в Bellator. К тому же сейчас я выступаю в Гран-при и не вижу смысла что— либо еще рассматривать. Не вижу смысла выступать чаще".

Ближайший бой Емельяненко проведет против американца Чейла Соннена в рамках полуфинала Гран-при Bellator. Поединок пройдет 13 октября в Нью-Йорке.