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Японский боец MMA нокаутировал и «похоронил» американца
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Японский боец MMA нокаутировал и «похоронил» американца 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Японский боец смешанного стиля Таканори Гоми отправил в нокаут американца Мелвина Гулларда, после чего отпраздновал победу. Видео боя с турнира Rizin 11 опубликовано в Twitter-аккаунте MMA.vaobhr.
В середине первого раунда Гоми провел серию ударов по голове Гулларда. Американец был отправлен в нокаут, после чего японский спортсмен сделал вид, что роет для соперника могилу. Пользователь @Thorrin отметил, что Гоми повторил празднование американца Тито Ортиза. ‏ 39-летний Гоми известен своими выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Pride. В качестве профессионального бойца японец провел 51 поединок и еще один был признан несостоявшимся. Гоми одержал 36 побед и потерпел 15 поражений.
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