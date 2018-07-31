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Хабиб Нурмагомедов: Я не проиграл ни одного раунда в UFC, меня не победить
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Хабиб Нурмагомедов: Я не проиграл ни одного раунда в UFC, меня не победить 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Побывав на турнире UFC on Fox 30, состоявшемся 28 июля в Калгари (Канада), чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (26-0) пообщался с болельщиками и среди прочих ответил на вопрос о возможном поединке с местным кумиром, легендарным экс-чемпионом в двух категориях Джорджем Сен-Пьером (26-2).
«Джордж — величайший боец из всех, кто когда-либо выступал в UFC. Если мы с ним подерёмся, это будет очень сложный поединок для меня, но и для него тоже, — цитирует Хабиба MMAnews. — Я не проиграл ни одного раунда в UFC, поэтому думаю, что буду очень сложным соперником для него. Знаю, что вы все его любите, но когда закрывается дверь октагона, я должен уничтожать своих соперников. Я думаю, что меня никто не сможет победить».
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Источник: Blood&Sweat
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